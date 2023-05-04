Boey'un yerine Mazraoui: Teklif masada!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan sağ bek Sacha Boey'un ayrılma ihtimaline karşılık Aslan, bu bölgeye takviye gerçekleştirecek.



MAZRAOUI'YE SIKI TAKİP



Sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bek Sacha Boey için cazip bir teklif gelmesi durumunda bu teklifi değerlendirecek. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Almanya'da Bayern Münih forması giyen 25 yaşındaki Noussair Mazraoui'yi yakın takibe aldı.



Fas dışında Hollanda vatandaşlığı da bulunan futbolcu, sağ bek, sol bek ve merkez orta sahada forma giyebiliyor. Bu özelliği futbolcuyu cazip kılıyor.



KİRALAMA TEKLİFİ MASADA



Galatasaray, 2026'ya kadar Bundesliga devi Bayern ile sözleşmesi bulunan Noussair Mazraoui'yi kiralamayı hedefliyor.



1.83 boyundaki futbolcu bu sezon Bayern Münih'te tüm kulvarlarda 22 maçta 1216 dakika süre aldı ve 3 asist üretti. Mazraoui, Bavyera ekibinden önce Hollanda'nın köklü kulüplerinden biri olan Ajax'ta forma giydi.



Futbol kariyerinde 260 karşılaşmaya çıkan futbolcu 22 gol ve 26 asist üretti. Noussair Mazraoui'nin Müslüman bir ülkeye transfere sıcak baktığı biliniyor.



