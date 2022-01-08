Boey: "Problem bu! Etkili olamıyoruz"

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, Giresunspor'a 1-0 yenildikleri maç sonrası açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Boey: 'Problem bu! Etkili olamıyoruz'
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08 Ocak 2022 22:38
Sacha Boey
Sacha Boey
Galatasaray
Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, Giresunspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

100 gün sonra sahalara geri dönüşünü değerlerdiren Boey, "Oynamak hoşuma gidiyor ancak bu akşam zaferle bitirmeyi istiyordum." ifadelerini kullandı.

Takımdaki problemle ilgili gelen soruya genç oyuncu, "Defansif ve ofansif anlamda istedimiz kadar etkili olamıyoruz. Kesin olan şey bence bu..." cevabını verdi.


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