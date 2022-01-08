Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, Giresunspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.



100 gün sonra sahalara geri dönüşünü değerlerdiren Boey, "Oynamak hoşuma gidiyor ancak bu akşam zaferle bitirmeyi istiyordum." ifadelerini kullandı.



Takımdaki problemle ilgili gelen soruya genç oyuncu, "Defansif ve ofansif anlamda istedimiz kadar etkili olamıyoruz. Kesin olan şey bence bu..." cevabını verdi.





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