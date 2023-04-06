Bodrumsporlu Erkan'ın cezası bir maça indi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'un futbolcusu Erkan Değişmez'in 2 maç men cezasını, 1 maça düşürdü.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, Erzurumspor FK maçında rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Erkan'a verdiği 2 maç men cezasını, 1 maça indirdiği bildirildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, Erzurumspor FK maçında rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Erkan'a verdiği 2 maç men cezasını, 1 maça indirdiği bildirildi.
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