Bodrumspor zirve takibini sürdürdü!

Spor Toto 1. Lig 12. hafta maçında Bodrumspor, sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi.



Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçı Bodrumspor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 52. dakikada Süleyman Özdamar kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Bodrumspor puanını 21'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Boluspor ise 19 puanda kalarak zirve yarışında yara aldı.



Boluspor'un ligde 8 maçlık yenilmezlik serisi bu mağlubiyetle son buldu. Bodrumspor ise son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bodrumspor, Pendispor deplasmanına gidecek. Boluspor ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.



