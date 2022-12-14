Bodrumspor yükselişini sürdürmek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 17 Aralık Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile sahasında oynayacağı 18. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Ligde son iki maçında galibiyet mutluluğu yaşayan Bodrumspor, galibiyet serisini Yılport Samsunspor maçıyla sürdürmek istiyor. Yalıçiftlik Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, antrenmanda duran top ve taktik çalışması yaptı.



Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ilk yarının son iki maçını kazanmak istediklerini söyledi. Bu hafta mücadele edecekleri Samsunspor'un ligin güçlü ekiplerinden olduğunu belirten Taşdemir, "Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Sezon başından beri her maçımız zorluydu, bütün maçlara hazırlandığımız gibi hazırlanıyoruz. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız." dedi.



Hedeflerinin sahadan üç puanla ayrılmak olduğunu aktaran Taşdemir, şöyle konuştu:



"İlk yarı sonuna yaklaştığımız bu süreçte ufak tefek sakatlıklarımız baş göstermeye başladı. Yorgunluklar çok olmaya başladı, Bunlar maçı etkileyecek mi onu şu an için bilemiyoruz. Geçen hafta Recep sakatlığından dolayı oynayamadı. Abdurrahman'ın sakatlığı vardı, ikisi de kadrodaydı ama faydalanamadık. Şu anda olan sakatlıklar ciddi değil ama 3-4 oyuncumuzda ufak tefek sakatlığımız devam ediyor."





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