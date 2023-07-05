Bodrumspor, yeni sezona hazırlanıyor!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bodrumspor, yeni sezona hazırlanıyor!
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05 Temmuz 2023 17:31
Bodrumspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de başladı.

Geçen sezonu 62 puanla 4. sırada bitiren, play-off finalinde ise Pendikspor'a 2-1 yenilerek Spor Toto Süper Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Bodrumspor, Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki ilk idmana ısınma hareketleriyle başlayan yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra pas, pres ve top kapma çalıştı.

İdman, kondisyon ağırlıklı programla tamamlandı.

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