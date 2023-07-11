Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto 1. Lig Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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11 Temmuz 2023 20:56
Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, yeni sezon çalışmalarını Düzce'de sürdürdü.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Ege temsilcisi, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Dayanıklılık çalışmalarıyla güç depolayan futbolcular, ardından top kapma pas ve pres çalıştı.

Koordinasyon ağırlıklı çalışmaların da yapıldığı idman, çift kale maçla tamamlandı.

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