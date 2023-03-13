Bodrumspor'un umutları son dakikalarda yıkıldı

Spor Toto 1'inci Lig'de sezon başından beri zirve yarışında olan Bodrumspor'un umutları son iki maçtır uzatma dakikalarında yıkıldı.



Hafta içinde öne geçtiği maçta deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'ne 90+3'üncü ve 90+6'ncı dakikada yediği gollerle 2-1 yenilen Bodrumspor, dün evinde Çaykur Rizespor karşısında da benzer bir senaryo yaşadı. Çaykur Rizespor müsabakasında 59'uncu dakikada Celal'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü sağlayan yeşil-beyazlılar, 85'te Benhur'un golüne engel olamadı. Bodrumspor, tıpkı Manisa FK maçında olduğu gibi 90+6'da kalesinde golü gördü.



Olawoyin'in golüyle mağlup olan Bodrumspor büyük hayal kırıklığı yaşayıp zirve yarışında çok ağır yara alırken, Play-Off barajının gerisine düşme tehlikesi yaşadı. Son oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden yeşil-beyazlı ekip, ligde şampiyonluk umutlarını çok azaltırken 41 puanla yedinciliğe gerileyerek Play-Off'taki yerini de tehlikeye attı.



Bodrumsporlu futbolseverler ise maç sonunda teknik direktör İsmet Taşdemir'i ilk kez protesto etti. Geçen sezon Bodrumspor'u 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğuna taşıyıp tarihi bir başarıya imza atan, bu sezon da ilk kez mücadele edilen 1'inci Lig'de takımı üst sıralara taşıyan Taşdemir, ilk kez istifaya davet edildi. Gelen tepkilerin ardından büyük üzüntü yaşadığı gözlenen tecrübeli teknik adam, "Bu söylemleri hak etmedim ama yine de taraftar haklıdır" dedi.









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