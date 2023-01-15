Bodrumspor umut aşıladı; 'Çok mutluyuz'

Spor Toto 1. Ligin 20. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu belirtti.



Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zorlu maçtan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Kendileri için her maçın önemli olduğuna işaret eden Taşdemir, "Hocası değişmiş bir takım, hava katacağını biliyorduk. İlk yarı golü bulduk, daha sonraki süreçten hiç memnun değilim. İnanılmaz pas hataları yaptık. Topun bizde birazcık kalması belki de maçı çok erken kopartabilirdi, maalesef onu yapamadık. Dolayısıyla golü bulduktan sonra devre bitene kadar ki oyundan memnun değilim. İkinci yarının başında çok net bir gol pozisyonu verdik, daha sonra bütün ipleri elimize aldığımızı düşünüyorum. Doğru geçişlerle skoru da bulduk. Önemli bir maç ve deplasmandı, kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.





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