Bodrumspor son iki maçı kayıpsız geçti

İki deplasman maçını da rahat kazanan yeşil-siyahlılar Play-Off yolundaki kritik müsabakalarını kayıpsız geçerek camiasına güven verdi. İlk 7'yi hedefleyen Bandırmaspor ve Boluspor'a yara açan yeşil-beyazlı ekip, 48 puana yükselip Play-Off'taki yerini korudu. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Bolu deplasmanında geriye düşmelerine rağmen pes etmeyip haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Karşılaşmayı değerlendiren Taşdemir, "Biz disiplinimizden taviz vermedik. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Boluspor da Samsunspor maçı hariç çıkışta olan bir takımdı. Ankara Keçiörengücü ve Denizlispor'u yendi. Biz de önceki hafta galip gelmiştik. Dolayısıyla yerimiz itibarıyla kritik bir maçtı. İyi hazırlandığımız, düşündüklerimizin, çalıştıklarımızın hepsini sahada uyguladığımız bir maç oldu. Oyuncularımız çok önemli işler yapıyor. Yapmaya da devam edecekler. İnşallah sonunu taçlandırabiliriz" yorumunda bulundu.





Spor Toto 1'inci Lig'de kötü serinin ardından deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 4-0 yenip geçen haftayı bay geçiren Bodrumspor, Boluspor'u da dış sahada 4-1 yenerek son iki maçında gol şov yaptı.