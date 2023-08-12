Bodrumspor son dakika golüyle güldü!

Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında Bodrumspor, Giresunspor'u 1-0 90+4. dakikada bulduğu golle mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrumspor son dakika golüyle güldü!
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12 Ağustos 2023 21:18
Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında Giresunspor ile Bodrumspor karşılaştı.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçı Bodrumspor 1-0 kazandı. Bodrumspor'un golü 90+4. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.

Giresunspor'da Kadir Seven 69. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Çorum FK'ye konuk olacak. Bodrumspor ise Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

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