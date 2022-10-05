Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Bodrumspor, evinde oynayacağı Sakaryaspor karşılaşmasına iddialı hazırlanıyor. Bodrum ekibi rakibi ile 10'uncu kez kozlarını paylaşacak.



HANGİ TAKIM DAHA ÇOK KAZANDI?



Yeşil-beyazlılar çeşitli liglerde Sakaryaspor ile oynadığı 9 müsabakanın 2'sini kazanırken, 5 defa sahadan yenilgiyle ayrıldı. İki takım arasında 2 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bodrumspor ile Sakaryaspor son olarak geçen sezon 2'nci Lig'de aynı grupta yer alırken, Sakarya şampiyon olup, Bodrum da Play-Off'tan 1'inci Lig'e çıktı.



EVİNE GÜVENİYOR



Bodrumspor bu sezon evinde oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Sakaryaspor ise bu yıl deplasmanda oynadığı 3 maçtan 1 galibiyet, 2 mağlubiyetl aldı. Bodrumspor-Sakaryaspor maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 13.30 Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak.





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