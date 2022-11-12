Bodrumspor: 'Pendikspor hak etti'

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Pendikspor'a 3-0 yenilen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, Pendikspor'un hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, "Zor olacağını düşündüğümüz bir maçtı. Rakibimizin iyi direnç vereceklerini biliyorduk ama ona uygun oynayamadık." dedi.



İsmet Taşdemir, sahaya istediklerini yansıtamadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bizi biz yapan değerlerimiz var, o değerlerimizin hiçbirini bugün yansıtamadık. Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz ve maç sonunda iyi hazırlanmadığımızı gördüğümüz bir maçı konuşuyoruz şu anda. Bu maçlardan derslerimizi çıkarırsak önümüzdeki maçlarda farklı yansıması olacaktır. Takımın sergilediği performans ne beni ne oyuncularımı mutlu etti. Daha farklı olabilirdi. Rakibimiz iyi oynadı ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Umarım biz de bu hataları bundan sonra sergilemeyiz."





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