Bodrumspor, Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Bodrumspor, daha önce Trabzonspor ve Antalyaspor formas giyen Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bodrumspor, Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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07 Temmuz 2023 12:39
Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, daha önce Türkiye'de Trabzonspor ve Antalyaspor forması da giyen Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum temsilcisi, son olarak ülkesinin Sparta Prag formasını giyen Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu 62 puanla 4. sırada bitiren, play-off finalinde ise Pendikspor'a 2-1 yenilerek Spor Toto Süper Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Bodrumspor, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.

 

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