Bodrumspor, Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, daha önce Türkiye'de Trabzonspor ve Antalyaspor forması da giyen Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum temsilcisi, son olarak ülkesinin Sparta Prag formasını giyen Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Geçen sezonu 62 puanla 4. sırada bitiren, play-off finalinde ise Pendikspor'a 2-1 yenilerek Spor Toto Süper Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Bodrumspor, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.







