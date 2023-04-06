Bodrumspor, ligde Boluspor'a konuk olacak

Spor Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 4-0 yenip kötü gidişe son verdikten sonra geçen haftayı bay takım olarak geçiren play-off hattındaki Bodrumspor, cuma günü önemli rakiplerinden Dyorex Boluspor'a konuk olacak.



Bolu Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Konuk Bodrumspor'da sakatlıkları devam eden hücum oyuncuları Orgill ve Umar, karşılaşmada görev alamayacak.



Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, play-off için her maçın artık çok önemli olduğunu dile getirdi. Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Bandırmaspor galibiyetinin takıma büyük moral verdiğini anlatan Taşdemir, "Geçen haftayı da bay geçirip çok yoğun çalıştık. Rakibimiz Boluspor da bizim gibi ilk 7 sırayı hedefliyor. Maçı kazanırsak puan farkını açacağız. Takımıma inanıyorum" diye konuştu.

Bandırma sınavı öncesi son 4 haftadan yalnız 1 puan çıkarabilen Bodrumspor, ligde 45 puanla 7'nci, Bolu ise 44 puanla 10'uncu sırada bulunuyor.





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