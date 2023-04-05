Bodrumspor işini sağlama alacak

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 4-0 yenerek 4 maçlık gallibiyet hasretine son veren Bodrumspor, seri istiyor.



Cuma günü Play-Off yolundaki rakiplerinden Dyorex Boluspor'a konuk olacak yeşil-beyazlılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, teknik direktör İsmet Taşdemir sahaya moralli ve özgüvenli çıkacaklarını söyledi.



Bandırmaspor maçını kazanıp yeniden çıkışa geçtiklerini ifade eden Taşdemir, "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Boluspor karşılaşması da üst sıralar için çok önem arz ediyor. Seri yakalayıp yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz" dedi.



Bodrumspor 31'inci haftaya girilirken 45 puan ve averajla 7'nci sırada yer alıyor. Boluspor ise 44 puanla 10'uncu basamakta bulunuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ