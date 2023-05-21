Bodrumspor ile Göztepe el ele play-off'a kaldı

Spor Toto 1. Lig'de sezonun son haftasında Bodrumspor ile Göztepe 1-1 berabere kalarak play-off'taki yerlerini belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrumspor ile Göztepe el ele play-off'a kaldı
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21 Mayıs 2023 18:06
Son güncelleme 21 Mayıs 2023 18:20
Spor Toto 1. Lig'in son haftasında İsmet Taşdemir'in ekibi Bodrumspor ile Ekrem Dağ'ın yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken maçın ilk golünü konuk ekip Göztepe adına 70. dakikada Michee Ngalina kaydederken, ev sahibi Bodrumspor'un beraberlik golü 74. dakikada Samet Yalçın'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da play-off turundaki yerlerini belirlemiş oldu. Ligi 62 puanla 4. sırada tamamlayan Bodrumspor ile 60 puanla 7. sırada tamamlayan Göztepe, play-off turu çeyrek finalinde eşleşmiş oldu. Karşılaşma, ligi daha üst sırada bitiren Bodrumspor'un evinde ve tek maç üzerinden oynanacak.

 

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