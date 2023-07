Bodrumspor iddiasını sürdürmek istiyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, oyuncu kadrosunu koruyarak yeni sezonda da iddialı takımlar arasında yer almak istiyor.



Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl da elde edilen yükselişin tesadüf olmadığını belirterek aynı oyuncu grubunu koruduklarını, şu ana kadar Muhammet Gönülaçar ile Ondrej Celustka ile anlaştıklarını hatırlattı.



Takıma 2-3 takviye daha yapmayı planladıklarını, oyuncularla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildiren Taşdemir, oyuncu kadrosunun korunması ve takımdaki istikrarın devam etmesinin önemli olduğunu anlattı. Taşdemir, "Memnun olduğumuz konu, geçen seneki takımımızın aynı şekilde devam ediyor olması. Çünkü birbirini bilen, tanıyan oyuncu grubu ve teknik heyetle beraberiz. Dolayısıyla bu bizim işimizi daha kolaylaştıracak. Ama ne kadar kolaylaştırdığını, hedeflerimizin neresine kadar gidebileceğimizi zaman gösterecek." diye konuştu.



"LİG ZORLU OLACAK"



Lige yeni gelen takımlar olduğuna işaret eden Taşdemir, şunları söyledi:



"Geçen seneden birazcık daha zorlu bir lig olacağını düşünüyorum. Biz ikinci ligde şampiyon olduktan sonra o istikrarın ilk düğmesine yönetimimiz bastı, hocasıyla devam etti. Biz de oyuncu kardeşlerimize çok güvendik. Yönetimimizle beraber, ikinci ligden gelen kadromuzdaki oyuncu grubumuzla devam etme kararı aldık. Kendilerine hala çok güveniyoruz. Geçen sezon, 'Biz ilk 10'da bitirirsek bizim için çok büyük başarı.' dediğimiz ligde oyuncularımız, her hafta farklı bir reaksiyon göstererek bizi finale kadar taşıdılar ama finali yapamadık. İyi de oynadığımız halde yapamadık. Nasip değilmiş deyip, bu sene yine oyuncu kardeşlerimizle beraber elimizden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyoruz."



Taşdemir, geçen sene mücadele gücü yüksek, sahada kazanmak için centilmenlik çerçevesinde her şeyi yapabilen bir takım oluşturmayı başardıklarını kaydetti.



"İŞİNİ DOĞRU YAPAN BAŞARILI OLUYOR"



Süper Lig'de yer alan İstanbul takımlarına ilişkin, "hak ederek geliyorlar" yorumunda bulunan Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Herkes gibi onlar da çok fazla çalışıyor. Belki bazı planlamaları, çok daha doğru yapıyorlar. Ben bu algının yanlış olduğunu düşünüyorum. Doğru plan, doğru proje, doğru oyuncu grubu, doğru teknik heyeti tercih eden takımlar, doğru planlamayı yapan takımlar çıkıyor. Bu İstanbul takımı da olabilir, Anadolu takımı da olabilir. İşini doğru yapan kulüp, genelde başarılı oluyor. Biz de kendi oyuncu kardeşlerimizle 2 senedir bu liglerde iyi bir şekilde var olmak amacıyla mücadele ediyoruz."



Taşdemir, Türkiye'de futbolun her kademede geliştiğini, alt lig ya da üst lig kavramının doğru olmadığını belirterek, alt ligden gelen ve doğru ekip kuran takımların da başarılı olabileceğini gördüklerini kaydetti.



"Biz de bunu gösterdik zaten." diyen Taşdemir, "O yüzden bu sene bizim için çok daha zorlu bir lig olacak ama herkes başarılı olmak için çalışıyor. Geçen sene çok güzel başarı yakaladık. İnşallah o başarıyı devam ettirebiliriz." ifadelerini kullandı.