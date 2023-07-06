Bodrumspor hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bodrumspor hazırlıklarına devam ediyor
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06 Temmuz 2023 16:37
Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Ege temsilcisi, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde antrenmana çıktı.

Isınma hareketleri, pas, pres ve top kapma çalışması yapan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı kondisyon ağırlıklı programla tamamladı.

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