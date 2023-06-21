Bodrumspor Gökdeniz Bayrakdar'ın bonservisini aldı

Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk yılında Play-Off finali oynayıp Süper Lig'i kıl payı kaçıran Bodrumspor, transferde ilk hamlesine Antalyaspor'dan kiraladığı Gökdeniz Bayrakdar'ın bonservisini alarak yaptı.
Süper Lig'in göze çarpan gençlerinden olmasına rağmen devre arasında Bodrumspor kulübünün hakim ortağı Ali Şafak Öztürk'ün katkısıyla Bodrumspor'a gelen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Gökdeniz, yarım sezonda attığı 9 golle takımı Play-Off finaline taşıyan isimlerden oldu.
675 BİN EURO
Bodrumspor'un yine Ali Şafak Öztürk'ün desteğiyle Gökdeniz'in Antalyaspor'daki bonservisinin yüzde 50'sini 675 bin Euro karşılığında aldığı, genç yıldızla 4 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi.
Süper Lig'in göze çarpan gençlerinden olmasına rağmen devre arasında Bodrumspor kulübünün hakim ortağı Ali Şafak Öztürk'ün katkısıyla Bodrumspor'a gelen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Gökdeniz, yarım sezonda attığı 9 golle takımı Play-Off finaline taşıyan isimlerden oldu.
675 BİN EURO
Bodrumspor'un yine Ali Şafak Öztürk'ün desteğiyle Gökdeniz'in Antalyaspor'daki bonservisinin yüzde 50'sini 675 bin Euro karşılığında aldığı, genç yıldızla 4 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi.
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