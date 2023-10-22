Bodrumspor, geriden gelip kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrumspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede geriye düşen Bodrumspor, ikinci yarıda maçı çevirdi ve 2-1'lik skorla galibiyete ulaştı.



Bandırmaspor'un golünü 2. dakikada Moussa Djitte kaydetti.



Bodrumspor'a galibiyeti getiren goller 79. dakikada Osman Haqi ve 85. dakikada Celal Dumanlı'dan geldi.



Sahasında son üç lig maçını kazanan Bodrumspor puanını 17'ye yükseltti. Bu sezon ilk kez kaybeden Bandırmaspor 16 puanda kaldı.



1. Lig'de gelecek hafta Bodrumspor, Boluspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, Eyüpspor deplasmanına çıkacak.



