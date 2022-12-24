Bodrumspor galibiyete odaklandı

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Arabam.com Konyaspor'a 3-2 yenilip elenen yeşil-beyazlılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.



Teknik direktör İsmet Taşdemir, Göztepe'nin cezası nedeniyle maçın seyircisiz oynanacağını belirterek, "Göztepe taraftarı takımlarına büyük destek veriyor. Onların olmayışı bizim adımıza avantaj teşkil edebilir. Ancak rakibimiz de son haftalarda çok iyi skorlar aldı ve üst sıralar için umutlandı. Bir hayli zor maça çıkacağız. Ancak kazanıp devreye ilk 2 sırada ya da oraya yakın bir konumda girmek istiyoruz" dedi.





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