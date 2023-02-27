Bodrumspor, Eyüpspor maçıyla sahalara dönecek

Spor Toto 1'inci Lig'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ertelenen 6 Şubat'taki Eyüpspor-Bodrumspor karşılaşması salı günü oynanacak.



Verilen aranın ardından Eyüp Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.



Ligde şampiyonluk yarışında 38 puanla 3'üncü sırada yer alan Bodrumspor, 41 puanla 2'nci basamakta bulunan rakibini yendiği takdirde ikinci sıraya yükselecek ve direkt Süper Lig potasına girecek.



Teknik direktör İsmet Taşdemir, yaşanan deprem felaketinin ardından futbola dönmenin çok zor olduğunu belirterek, "Eyüpspor deplasmanıyla sezona devam edeceğiz. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla sahaya konsantre olacağız" dedi.



Bodrumspor, daha önce zirve yarışındaki kritik sınav için İstanbul'a gitmesine rağmen maç saatini beklerken gelen deprem haberinin ardından ilçeye geri dönmüştü.





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