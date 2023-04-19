Bodrumspor evindeki hasreti bitirecek

Evinde 3 maçtır galip gelemeyen Bodrumspor, pazar günü düşme hattındaki Altaş Denizlispor önüne mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Muğla ekibinde maç öncesi inanç yüksek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bodrumspor evindeki hasreti bitirecek
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19 Nisan 2023 14:47
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Pazar günü Altaş Denizlispor'u ağırlayacak Bodrumspor, hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik Tesisleri'nde yardımcı antrenör Hakan Dolutaş yönetimindeki antrenmanda futbolcuların oldukça istekli ve moralli oldukları gözlendi.

Futbolculardan Celal Dumanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi sahalarındaki maçlarda şansızlıklar yaşadıklarını belirterek, bunu kırmaları gerektiğini söyledi.

Ligde maçların giderek azaldığını ifade eden Dumanlı, "Ligde son 5 hafta kaldı. Play-off potasında kalmaya çalışacağız. Önümüzdeki iki maçı da alırsak büyük ihtimalle Play-off'u garantileyeceğiz. Maçlara iyi hazırlanıp kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Süleyman Özdamar da kalan maçları en iyi şekilde tamamlayıp, play-off iddialarını sürdürmek istediklerini vurgulayarak, "Göztepe ve Altınordu maçlarını içeride oynayacağız. İç sahada galibiyet anlamında bazen yaşadığımız sıkıntının sebebinin ne olduğunu takım olarak anlamış değiliz. Kalan maçlarımızda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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