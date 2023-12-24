Bodrumspor evinde rahat kazandı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Bodrumspor evinde konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrumspor evinde rahat kazandı
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24 Aralık 2023 15:41
Trendyol 1. Lig 17. hafta karşılaşmasında Bodrumspor sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Samet Yalçın, 41. dakikada Ogün Bayrak (kk) ve 79. dakikada Kenan Özer kaydetti.

Bodrumspor bu galibiyetle puanını 29'a yükseltirken, Göztepe ise 32 puanda kaldı.

Bodrumspor bir sonraki karşılaşmasında sahasında Giresunspor'u ağırlarken, Göztepe deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak.

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