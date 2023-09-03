Bodrumspor evinde rahat kazandı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Bodrumspor sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'a karşı rahat bir galibiyet aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrumspor evinde rahat kazandı
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03 Eylül 2023 18:54
Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, Bodrum İlçe Stadında Ümraniyespor'u ağırladı ve karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ali Aytemur, 27. dakikada Burak Çoban, 37. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 89. dakikada Osman Haqi kaydetti.

Bodrumspor bu galibiyetle puanını 7. yükseltirken, Ümraniyespor 2 puanda kaldı.

Bodrumspor bir sonraki karşılaşmasında Sakaryaspor deplasmanına giderken, Ümraniyespor sahasında Çorum FK'yı konuk edecek.

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