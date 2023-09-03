Bodrumspor evinde rahat kazandı

Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, Bodrum İlçe Stadında Ümraniyespor'u ağırladı ve karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ali Aytemur, 27. dakikada Burak Çoban, 37. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 89. dakikada Osman Haqi kaydetti.
Bodrumspor bu galibiyetle puanını 7. yükseltirken, Ümraniyespor 2 puanda kaldı.
Bodrumspor bir sonraki karşılaşmasında Sakaryaspor deplasmanına giderken, Ümraniyespor sahasında Çorum FK'yı konuk edecek.
Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ali Aytemur, 27. dakikada Burak Çoban, 37. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 89. dakikada Osman Haqi kaydetti.
Bodrumspor bu galibiyetle puanını 7. yükseltirken, Ümraniyespor 2 puanda kaldı.
Bodrumspor bir sonraki karşılaşmasında Sakaryaspor deplasmanına giderken, Ümraniyespor sahasında Çorum FK'yı konuk edecek.