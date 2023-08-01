Bodrumspor'dan Frederiksen çıkarması

Bodrumspor'un bonservisi Vitesse'de bulunan Danimarkalı forvet oyuncusu Baden Frederiksen'i istediği iddia edildi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Twitter
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Bodrumspor'dan Frederiksen çıkarması
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01 Ağustos 2023 17:43
Trendyol 1. Lig'de transfer çalışmalarında rotasını forvet hattına çeviren Bodrumspor'un gözünü Hollanda'ya çevirdiği iddia edildi.

Savunma, orta saha ve kanat bölgesini takviye eden Bodrum ekibi önceliğini artık hücum hattına verecek. Kadrosunu Muhammed Gönülaçar, Ondrej Celutska, Aldair Djalo Balde, Pedro Brazao ve Burak Çoban ile güçlendiren yeşil-beyazlıların listesine son olarak bonservisi Vitesse'de bulunan ve geçen sezonu Ferencvaros'ta kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki Danimarkalı forvet Baden Frederiksen'i aldığı kaydedildi.

KİRALIK OLARAK İSTİYOR

Geçen sezonun ilk yarısında Hollanda ekibiyle 14 maça çıkan ve 2 gol kaydeden golcü, ikinci yarıda ise Macar ekibinde 8 maçta forma giydi. Kariyerine ülkesinin takımlarından Naesby BK'da başlayan Frederiksen, Nordsjaelland, Juventus U-19 ve U-23, Fortuna Sittard ve WSG Tirol'de de görev yaptı. Hollanda ekibi Vitesse ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı forvet için Bodrumsporlu kurmayların kiralama formülüyle teklif sunacağı ifade edildi.

176 MAÇA ÇIKTI

Yeşil-beyazlıların kadrosuna katmak istediği Danimarkalı forvet Frederiksen kariyerinde 176 resmi müsabakaya çıktı. 23 yaşındaki santrfor bu süreçte rakip ağları 59 kez havalandırırken, 10 da asist yapma başarısı gösterdi. Genç futbolcu, Danimarka Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinin tümünde de forma giydi.

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