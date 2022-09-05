Spor Toto 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Bodrumspor, ilk 4 haftaya damga vurdu. Yeşil-beyazlılar 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla zirveye kuruldu.



LİGE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTILAR



Bodrumspor, gol yollarında da çok etkili oldu. Oynadığı maçlarda 3'er kez ağları sarsan Ege ekibi toplam 12 golle en çok üreten takım olmayı başardı. Bodrumspor, 2022-2023 sezonun ilk maçında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek açılışı yaptı.



BODRUMSPOR BU HAFTA KİMLE KARŞILAŞACAK?



İkinci haftada Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan Bodrumspor, karşılaşmayı yine 3-1 kazandı. Üçüncü haftada ise Adanaspor'u misafir eden Bodrumspor, 90+5'inci dakikada yediği golle rakibiyle 3-3 berabere kaldı.



Son olarak ligin iddialı takımları arasında gösterilen Eyüpspor'la sahasında karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar 3-0'lık galibiyetle taraftarını mest etti. Sezona flaş bir şekilde giren Bodrumspor bu hafta deplasmanda Altay'ın rakibi olacak.





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