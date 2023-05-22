Bodrumspor'da yeni hedef belirlendi

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Göztepe ile berabere kalıp ligi 62 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Bodrumspor, büyük sevinç yaşadı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de Play-Off'a kalan Ege ekibi önemli bir başarı yakaladı. Çeyrek final maçında Göztepe ile eşleşen Bodrumspor, rakibine son maçta yenilmeyip ev sahibi avantajını da kaptı. Cuma günü İlçe Stadı'nda sarı-kırmızılıları ağırlayacak Bodrum, kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Teknik direktör İsmet Taşdemir ise Play-Off'taki hedefini açıkladı. Öncelikli amaçlarının final oynamak olduğunu ifade eden Taşdemir, "Elde ettiğimiz başarıyı finalle taçlandıracağız" dedi.



"PLAY-OFF'A ALIŞIĞIZ"



Play-Off havasına alışık olduklarını ifade eden Taşdemir, "Geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off'a kalmıştık. Hemen hemen aynı kadroyla oynadık. Nitekim Play-Off'ları başarıyla bitirdik ve finali de kazanıp 1'inci Lig'e yükseldik. Bu sezon elbette kolay olmadı. Zorluklar da yaşadık. Ancak başarılı olduk. Şimdi ise normal sezondan farklı bir ortama gireceğiz. Rakibimiz yine Göztepe olacak. Rakibimiz de özellikle ligin ikinci yarısında çok önemli işler yaptı. Biz taraftarımızın desteği ile kazanacağız. Camiamıza hayırlı olsun" yorumunu yaptı.



