Bodrumspor'da Taşdemir'le devam

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Bodrumspor, sözleşmesi biten teknik direktör İsmet Taşdemir'le yeniden anlaştı.
Yeşil-beyazlı kulüp, 49 yaşındaki tecrübeli teknik adamla yola devam kararı aldı.
Bodrumspor'u 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig'de Play-Off'tan ilk kez Spor Toto 1. Lig'e taşıyan, yeşil-beyazlılara bu ligdeki tarihinin ilk yılında da final oynatan Taşdemir, kulübüyle görüşmeden önce kariyeriyle ilgili karar vermeyeceğini söylemişti.
Yeşil-beyazlı kulüp, 49 yaşındaki tecrübeli teknik adamla yola devam kararı aldı.
Bodrumspor'u 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig'de Play-Off'tan ilk kez Spor Toto 1. Lig'e taşıyan, yeşil-beyazlılara bu ligdeki tarihinin ilk yılında da final oynatan Taşdemir, kulübüyle görüşmeden önce kariyeriyle ilgili karar vermeyeceğini söylemişti.