Bodrumspor'da Taşdemir'le devam

1. Lig ekibi Bodrumspor, sözleşmesi biten teknik direktör İsmet Taşdemir'le yeniden anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrumspor'da Taşdemir'le devam
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04 Temmuz 2023 17:05
Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Bodrumspor, sözleşmesi biten teknik direktör İsmet Taşdemir'le yeniden anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulüp, 49 yaşındaki tecrübeli teknik adamla yola devam kararı aldı.

Bodrumspor'u 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig'de Play-Off'tan ilk kez Spor Toto 1. Lig'e taşıyan, yeşil-beyazlılara bu ligdeki tarihinin ilk yılında da final oynatan Taşdemir, kulübüyle görüşmeden önce kariyeriyle ilgili karar vermeyeceğini söylemişti. 



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