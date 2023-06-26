Bodrumspor'da Orgill ile yollar ayrılıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor iç transferde rotasını belirledi.

Kaleci Diogo Sousa, kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar ve Aminu Umar'ı kadroda tutan yeşil-beyazlıların golcü Dever Orgill ile yolları ayıracağı kaydedildi.

Geçen sezonun devre arasında transfer edilen 33 yaşındaki oyuncunun yeni sezon planlamasında yer almadığı ifade edildi. Ege ekibinde sadece 7 maça çıkan ve hiç ilk 11'de forma giyemeyen Jamaikalı forvet toplam 60 dakika sahada kalabildi. Orgill süre aldığı maçlarda gol sevinci yaşayamadı.

Bodrumspor'la 2024 yılına kadar mukavelesi olan oyuncu ile Kurban Bayramı'nın ardından masaya oturulacak. Yönetim, Orgill'le karşılıklı anlaşma yoluna gidecek.