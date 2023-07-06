Bodrumspor'da Muhammed imzaladı, kaptanlar yuvada kaldı

Spor Toto 1.lig ekiplerinden Bodrumspor, Denizlispor'la yollarını ayıran Muhammed Gönülaçar'yi kadroya katarken takım kaptanları Erkan Değişmez ve Yekta Kurtuluş ile ise sözleşme yeniledi.

Haber; DHA
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Bodrumspor'da Muhammed imzaladı, kaptanlar yuvada kaldı
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06 Temmuz 2023 14:48
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Düzce Serkan AcarResort & Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren son Play-Off finalisti Bodrumspor, Denizlispor'la yollarını ayıran Muhammed Gönülaçar ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlılar iç transferde de iki kaptanıyla yeniden anlaşma sağladı. Muhammed'i resmen kadrosuna dahil eden Ege ekibi orta saha oyuncuları Erkan Değişmez ve Yekta Kurtuluş'la da 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Hoşgeldin Muhammed Gönülaçar. Son olarak Denizlispor forması giyen Muhammed Gönülaçar ile sözleşme imzaladık. Muhammed'e formamız altında başarılar dileriz. Kulübümüz futbolcularımız Erkan Değişmez ve Yekta Kurtuluş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi" ifadelerine yer verildi.


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