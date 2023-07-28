Bodrumspor'da kombineler hazır

Trendyol 1. Lig ekibi Bodrumspor'da yeni sezon kombine biletleri satışa çıktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Bodrumspor'da kombineler hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2023 15:46
Yeni sezon öncesi başkanlık görevini kulübün hakim ortağı Fikret Öztürk'ün resmen devraldığı 1. Lig kulübü Bodrumspor'da kombine biletler de satışa çıktı.

Yeşil-beyazlılarda öncelikli olarak geçen sezondan hak sahibi olanlara satılacak kombine fiyatları VIP 4 bin, Maraton 1500, Kale Arkaları 1000 TL olarak duyuruldu.

28 Temmuz tarihi itibariyle piyasaya çıkan kombine kartlar 31 Temmuz'da ise genel satışa açılacak.

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery