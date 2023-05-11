Bodrumspor'da hedef play-off

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Salı günü Yılport Samsunspor'a konuk olacak Bodrumspor, play-off'tan Spor Toto Süper Lig'e yükselmenin hesabını yapıyor.



Takımının antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligde sezon başından bu yana iyi işler yaptıklarını söyledi.



Sezonun 37. haftasında lig şampiyonu Samsunspor ile karşılaşacaklarına dikkati çeken Taşdemir, "Çok zor bir maç. Kadro kalitesi de iyi. Bizim için lig zor devam ediyor. Son iki maç ve iki puana ihtiyacımız var. Samsunspor maçından en kötü ihtimalle 1 puanla dönebilirsek son maça sağlıklı bir şekilde girebiliriz diye düşünüyorum. Ligin atmosferi çok farklı bir hal aldı. Dolayısıyla bunun da üstesinden gelmeye çalışacağız. Önemli olan play-off'ta mücadele etmek. Bu gerçekleşirse sonraki süreç bizim için çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum." dedi.



Bodrumsporlu oyuncu Dever Orgill ise takım olarak play-off'a çok odaklandıklarını belirterek, mücadeleye devam ederek hedeflerine ulaşmak istediklerini kaydetti.



Hazırlıklar sürüyor



Bodrumspor, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını da gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.



Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, yeşil-beyazlı oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.



Koordinasyon çalışması yapan futbolcular, daha sonra pas organizasyonları üzerinde durdu.



Topladığı 58 puanla play-off hattında 6. sırada bulunan Bodrumspor'da sakatlıkları bulunan Üzeyir Ergün ile Süleyman Özdamar'ın durumunun maç gününe kadar netlik kazanacağı belirtildi.





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