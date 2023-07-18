Bodrumspor'da ayrılık açıklandı

Bodrumspor, Fenerbahçe'ye transfer olan futbol direktörü Sedat Karabük'e veda mesajı yayınladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrumspor'da ayrılık açıklandı
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18 Temmuz 2023 14:15
Yeni sezona hazırlanan Trendyol 1. Lig ekibi Bodrumspor, futbol direktörü Sedat Karabük ile vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, futbol direktörlüğü ve altyapı koordinatörlüğü görevlerini başarıyla sürdüren Sedat Karabük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sedat Karabük'e bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni görevi Fenerbahçe Spor Kulübü Altyapı Koordinatörlüğünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bodrumspor'da, Sedat Karabük'ün yerine kimin getirileceğine dair bir açıklama henüz gelmedi.

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