Bodrumspor'da Abdurrahman gitti

1.Lig ekibi Bodrumspor orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı ile vedalaştı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Abdurrahman Canlı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Abdurahhaman Canlı'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezon Play-Off finali oynayan Bodrumspor'da 20 maça çıkan oyuncu 992 dakika sahada kaldı. Bodrumspor'da ikinci etap kamp çalışmaları ise verilen 3 günlük iznin ardından başladı.