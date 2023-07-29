Bodrumspor, Burak Çoban'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 28 yaşındaki Burak Çoban ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum temsilcisi, son olarak Adanaspor forması giyen Burak Çoban ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezonu 62 puanla 4. sırada bitiren, play-off finalinde ise Pendikspor'a 2-1 yenilerek Süper Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Bodrumspor, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum temsilcisi, son olarak Adanaspor forması giyen Burak Çoban ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezonu 62 puanla 4. sırada bitiren, play-off finalinde ise Pendikspor'a 2-1 yenilerek Süper Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Bodrumspor, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.