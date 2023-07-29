Bodrumspor, Burak Çoban'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 28 yaşındaki Burak Çoban ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum temsilcisi, son olarak Adanaspor forması giyen Burak Çoban ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Geçen sezonu 62 puanla 4. sırada bitiren, play-off finalinde ise Pendikspor'a 2-1 yenilerek Süper Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Bodrumspor, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.



