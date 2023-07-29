Bodrumspor, Burak Çoban'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Bodrumspor, Burak Çoban ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Bodrumspor, Burak Çoban'ı transfer etti
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29 Temmuz 2023 19:38
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 28 yaşındaki Burak Çoban ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum temsilcisi, son olarak Adanaspor forması giyen Burak Çoban ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu 62 puanla 4. sırada bitiren, play-off finalinde ise Pendikspor'a 2-1 yenilerek Süper Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Bodrumspor, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.

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