Bodrumspor, Brazao ile imzaladı

Bodrumspor, Portekizli orta saha oyuncuyu Pedro Brazao'yu resmen kadrosuna dahil etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Bodrumspor, Brazao ile imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2023 14:09
Bodrumspor, dış transferde Portekizli orta saha oyuncuyu Pedro Brazao'yu resmen kadrosuna dahil etti.

Yeşil-beyazlılar son olarak Portekiz Premier Lig ekiplerinden Famalicao forması giyen 20 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Pedro Brazao. Son olarak Primeira Liga ekiplerinden FC Famalicao forması giyen Portekizli futbolcu Pedro Brazao ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Pedro Brazao'ya formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Fransa'da Nice, İsviçre'de de Lausanne Sports takımlarında forma giyen Brazao geçen sezon Famalicao'da 7 resmi müsabakaya çıktı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery