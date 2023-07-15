Bodrumspor ayrılığı açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor geçen sezonun devre arasında Süper Lig ekibi Hatayspor'dan kiraladığı defans oyuncusu Burak Öksüz'le vedalaştı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kiralık sözleşmesi sona eren futbolcumuz Burak Öksüz'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.
Burak Öksüz, Bodrumspor formasıyla 4 maça çıkıp 84 dakika süre aldı ve skor katkısında bulunamadı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kiralık sözleşmesi sona eren futbolcumuz Burak Öksüz'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.
Burak Öksüz, Bodrumspor formasıyla 4 maça çıkıp 84 dakika süre aldı ve skor katkısında bulunamadı.