Spor Toto 1. Lig'de play-off hattında yer alan Bodrumspor, düşme potasında yer alan Altınordu ile karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Bodrumspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada penaltıdan Kenan Özer attı.
Bu sonucun ardından Bodrumspor 58 puana yükseldi. Altınordu 34 puanda kaldı.
Bodrumspor, ligde gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Altınordu sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmada Bodrumspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada penaltıdan Kenan Özer attı.
Bu sonucun ardından Bodrumspor 58 puana yükseldi. Altınordu 34 puanda kaldı.
Bodrumspor, ligde gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Altınordu sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.
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