Bodrumspor, Altınordu'yu ateşe attı!

Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor, sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Bodrumspor, Altınordu'yu ateşe attı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2023 18:02
Spor Toto 1. Lig'de play-off hattında yer alan Bodrumspor, düşme potasında yer alan Altınordu ile karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Bodrumspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada penaltıdan Kenan Özer attı.

Bu sonucun ardından Bodrumspor 58 puana yükseldi. Altınordu 34 puanda kaldı.

Bodrumspor, ligde gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Altınordu sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery