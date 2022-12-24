Bodrumspor'a 3 oyuncu veda etti

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Bodrumspor'da flaş gelişme yaşandı.



Yeşil-beyazlılarda kritik karşılaşma öncesi 3 futbolcuyla yollar ayrıldı. Bodrumspor sol kanat Dejan Drazic, merkez orta saha Harun Alpsoy ve Bahadır Erol ile vedalaştı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Dejan Drazic ve Harun Alpsoy ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Dejan Drazic ve Harun Alpsoy'a bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



Öte yandan İskenderunspor da Bodrumsporlu sol bek Bahadır Erol ile anlaşmaya vardığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sezon ortasında forvet Adis Jahovic ile yolların ayrılacağını ifade etmişti.





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