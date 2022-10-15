Bodrumspor 2'de 2 için Erzurum'da

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Sakaryaspor'u 5-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verip yeniden zirve yarışına ortak olan Bodrumspor, 16 Ekim Pazar günü deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.



Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Erzurum'da zorlu bir maça çıkacaklarnı belirterek, "Geçen haftaki galibiyetin anlam kazanması için mutlak 3 puan almalıyız. Takımıma inancım tam" dedi. Bodrumspor ligde haftaya 14 puanla dördüncü basamakta başladı.

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