Bodrumspor 1 puana üzüldü

Spor Toto 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrumspor, evinde Beyçimento Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Rakibi karşısında geriye düşüp beraberliği yakalayan yeşil-beyazlılar girilen gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Evindeki puan kaybına rağmen 18 puan ve maç fazlasıyla ikinci sıraya tırmanan Bodrumspor, direkt Süper Lig hattına yerleşti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi. Özellikle ikinci yarıda oyunun tamamen hakimi olduklarını vurgulayan Taşdemir, " Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. İkinci yarı özellikle takımımızın farkı daha çok ortaya çıktı. Maçı koparamadık. Ancak 2 puan kaybetsek de iyi bir gidişatımız var" dedi.

Bodrumspor-Bandırmaspor maçı sonrası fenalaşıp hastaneye kaldırılan Bandırmasporlu Isaac Tshibangu yürekleri ağızlara getirdi. Maçın 76'ncı dakikasında Levent'in yerine oyuna giren Isaac, müsabakanın ardından fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşları, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Isaac, hastaneye kaldırıldı. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel yaptığı açıklamada, "Maçın sonunda oyuncumuz Isaac bir rahatsızlık geçirdi. Maç bitiminde direkt içeri girmişti. Karın bölgesinde bir ağrı olduğunu söyledi. O süreçte sırt üstü sedyede uzanırken dili boğazına kaçtı. Sorun oldu ama halledildi. Oyuncumuz bir an önce iyileşecek ve aramıza katılacak" diye konuştu.