Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan belli oldu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı.
Bodrum Belediyesi ile Çömlekçi Muhtarlığı tarafından organize edilen yağlı güreşlerin başpehlivanlık final maçında Ali Yanatma ile Semih Turgut karşılaştı.
Çömlekçi Mahallesi Güreş Sahası'ndaki mücadelede rakibini yenen Yanatma, başpehlivanlık unvanını elde etti.
Güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülleri verildi.
Bodrum Belediyesi ile Çömlekçi Muhtarlığı tarafından organize edilen yağlı güreşlerin başpehlivanlık final maçında Ali Yanatma ile Semih Turgut karşılaştı.
Çömlekçi Mahallesi Güreş Sahası'ndaki mücadelede rakibini yenen Yanatma, başpehlivanlık unvanını elde etti.
Güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülleri verildi.
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