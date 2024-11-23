Bodrum Galatasaray ücretsiz izle, GS Bodrum maçı canlı linki
Haber Tarihi: 23 Kasım 2024 16:55 -
Güncelleme Tarihi:
23 Kasım 2024 18:45
Bodrum Galatasaray ücretsiz izle, GS Bodrum maçı canlı linki
Bodrum Galatasaray maçı bein Sports izle | Bodrum Galatasaray maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Bodrum Galatasaray maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bodrum - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bodrum - Galatasaray maçı şifresiz izleme detayları
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.
Bodrum Galatasaray maçı öncesi form durumları
Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. "Cimbom", topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi. Sipay Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.
Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen.
Kazanması halinde ilki başaracak
Galatasaray, maçı kazanırsa önemli bir ilke imza atacak. Sarı-kırmızılı ekip, Sipay Bodrum FK karşısında kazanması halinde lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım konumuna gelecek.
Icardi ve Jakobs, sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak
Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Senegalli Ismail Jakobs, sakatlık sebebiyle müsabakada forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi ile aşil tendonundan sakatlık yaşayan Ismail Jakobs, oynanacak Sipay Bodrum FK maçında görev alamayacak.
Gözler Osimhen'in üzerinde olacak
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yokluğunda gözler Victor Osimhen'in üzerinde olacak. Transfer döneminde İtalya ekibi Napoli'den kiralanan Nijeryalı santrfor, bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol atarak dikkati üzerine çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Tottenham'a karşı 2 kez fileleri havalandıran Osimhen, Süper Lig'de de toplam 6 gol kaydetti.
Sanchez'in cezası Galatasaray'ı korkutuyor
Ligin 12. haftasındaki Samsunspor maçında sarı kart görerek karşılaşmada cezalı duruma düşen Kolombiyalı Davinson Sanchez, yokluğuyla sarı-kırmızılıları korkutuyor. Bu sezon savunmadaki başarılı performansıyla dikkati çeken Kolombiyalı stoper, takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Sanchez'in oynamadığı maçlarda Beşiktaş 5-0, Young Boys'a da 3-2 ve 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, ayrıca ligdeki tek puan kaybını da 7. haftada Sanchez'in oynamadığı Kasımpaşa maçında yaşamıştı.
Ligin en fazla gol atan takımı
Galatasaray, 11 maçta attığı 32 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumunda bulunuyor. Ligde Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor ile Samsunspor'a 3'er, Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş'a 2'şer ve Alanyaspor'a da 1 gol atan sarı-kırmızılı ekip, ligin en golcü takımı ünvanına sahip.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, karşılaşmada deplasmanda seri galibiyet rekorunu geliştirmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı ekip, 9. haftada Antalyaspor karşılaşmasını 3-0 kazanarak 13 maçlık en uzun deplasman serisi rekoruna ulaşmıştı. "Cimbom" karşılaşmada bu rekorunu geliştirmeye çalışacak.
Sipay Bodrum FK ile ilk randevu
Galatasaray, tarihinde ilk kez Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Sipay Bodrum FK, geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmıştı.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin görevi Sallai'nin!
Tottenham maçında başarıyla uygulanan 3-4-1-2 formasyonundan vazgeçmeyi düşünmeyen Buruk, Bodrumspor karşısında Macar futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürmenin hesaplarını yapıyor. Roland Sallai'nin hücum bölgesinde her pozisyonda oynayabilmesinin büyük avantaj olduğu, bu nedenle Osimhen'le birbirlerini tamamlayacaklarının öngörüldüğü bildirildi. Buruk'un yine maç içinde zaman zaman Mertens'in de en uca kaymasını isteyeceği vurgulandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Belçikalı futbolcunun bu konuda tecrübeli olmasının işlerini kolaylaştırdığını düşünüyor. Sarı-kırmızılı hocanın, bu durumda ise Sallai veya Yunus'tan birini 10 numara pozisyonuna çekip, diğerini kanata göndereceği belirtildi. Galatasaray'ın taktik antrenmanlarında bu kurguyu deneyen Okan Buruk'un, oyuncuların farklı pozisyonlarda oynayabilmesinin avantajını kullanmak istediği ifade edildi. Bodrumspor karşısında 3-4-1-2 ile sahaya çıkacak olan Galatasaray'da cezalı Davinson Sanchez'in yokluğunda Nelsson savunmanın merkezinde forma giyecek. Buruk bunun dışında bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Özellikle Macaristan Milli Takımı formasıyla santrfor olarak oynadığı 5 lig maçında 4 gol atan Sallai, kulüplerde bu başarıyı gösteremedi. Galatasaraylı futbolcu, lig ve Avrupa'da 17 karşılaşmada forvet olarak oynarken, gol ve asist yapamadı.
Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor!
Ligde 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, bugün Bodrum deplasmanına tarihi bir rekoru kırmak için çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Bodrum karşısında kazanması durumunda ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım unvanını elde edecek. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçta deplasmanda üst üste galibiyet serisini 14 maça çıkararak kendi rekorunu da geliştirmeyi hedefliyor. Cim-Bom'da yıldız oyuncu Icardi ve Jakobs, sakatlıkları nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek.