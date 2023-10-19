Bodrum FK zorlu viraja giriyor

Trendyol 1'inci Lig'de 4 haftalık yenilmezlik seri sonrası oynadığı son maçta lider Eyüpspor'a 3-0 yenilen Play-Off hattındaki Bodrum FK, pazar günü konuk edeceği Bandırmaspor'a bileniyor.



"ZORLU BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ"



Lige verilen milli arada sakatlıkları bulunan Erkan Değişmez ve Süleyman Özdamar'ın takımla çalışmaya başladığı yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, "Bandırmaspor 2 sene önce final oynamış bir takım. Geçen sene o dirayeti sağlayamadılar ama bu sene yeni hamlelerle ligde namağlup tek takım konumundalar. Kolay gol yemiyorlar, iyi takım oyunu oynuyorlar. Çok etkili çok kaliteli oyuncuları var. Bizim de kendimize göre artılarımız var. Sahada iyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceğiz" dedi.



"Biz 7 maçta 3 gol yemiştik, 1 maçta 3 gol yedik" diyen Taşdemir, "Son maçta Eyüpspor bizden çok iyi oynadı. Futbolun doğrularını yaptılar, dolayısıyla kendi hatamızla da olsa ilk golü yedikten sonra çözüldük. Oyun olarak baskı yemeden 3 gol yedik. Savunma hattındaki oyuncularımız iyi oynuyorlar. Süleyman Özdamar'ın geçen seneden cezalı duruma düşüp 3 maç oynamaması o süre zarfında sakatlık yaşaması dolayısıyla biraz arka plana itti. Bizim takımımızın iyi bir Süleyman'a ihtiyacı var. Mutlaka ki formayı tekrar alacaktır. Ali ve Celustka ikilisi şuan itibariyle iyi tuttular ve iyi gidiyorlar. İnşallah iç saha namağlup serimiz kırılmaz ama zor bir rakiple oynuyoruz. 3 türlü sonucunda çıkabileceği bir maç" diye konuştu.



"İYİ HAZIRLANDIK"



Takımın tecrübeli oyuncalarından Omar İmeri ise, "Milli arayla birlikte Bandırmaspor maçına sıkı hazırlandık. Oynamayan oyuncuların ritim yakalaması için U19 ile idman maçı yaptık. Herkes iyi durumda ve hazır durumda. Hocalarımızın verdiği taktiklerle ilerliyoruz. Umarım Bandırma maçı bizim için iyi geçer. Bandırma hiç yenilmemiş umarım ilk mağlubiyetini Bodrum'da alır" dedi.



