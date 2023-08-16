Bodrum FK seriyi sürdürecek

Bu hafta evinde Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, değerlendirmelerde bulundu.



Ligin geçen sezona göre çok daha zorlu geçeceğini belirten deneyimli teknik adam, "Bu sene geçen seneden biraz daha farklı ve zor bir lig olacak. Yaklaşık 10 takımın Play-Off ve şampiyonluk için ciddi bir şekilde kıyasıya yarışacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta zorlu bir rakibe karşı oynadık. Amacımız 2'de 2 yapmak" dedi.



Takımın ilk haftadan kazanma arzusunu sahaya yansıttığını ifade eden Taşdemir, "Maçta ara ara kırıldık, pozisyon ise vermedik. Sıkıntılı bir maçtan son dakikada olsa galip gelmek güzel, oyun olarak çok memnun olmadığım bir maç oldu. Ancak oyuncularımızın son dakikaya kadar kazanma arzuları hoşumuza gitti. Bu ligde iyi oynayan, iyi kadro kuran ve iyi kadro kuracağı gözüken takımlar var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Erzurumspor geçen sene zorlu bir mücadeleyi kazandı. Aynı oyuncu grubuyla devam ediyor. Erzurumspor birbirini iyi tanıyan futbolculardan kurulu. İyi bir takıma karşı zorlu bir mücadeleye çıkacağız" yorumunu yaptı.



EREN: ARTIK HEDEF TAKIMIZ



Bodrum FK'nın deneyimli oyuncularından Eren Albayrak ise ilk hafta maçlarının her zaman zor geçtiğini dile getirdi. Deplasmanda kazanarak başladıklarını hatırlatan sol bek, "Bu sene hedef takımız, çünkü geçen sene final oynayan takımız. Hedeflerimiz ilk etapta yapabildiğimizin en iyisini yapabilmek. İlk maçta galip geldiğimiz için mutluyuz, inşallah galibiyeti seri şekline getirip devam ederiz. İç sahada daha iyi mücadele ediyoruz, daha özverili oynuyoruz. Umarım bunu sahaya yansıtıp devam edebiliriz" cümlelerini kurdu. Bodrum FK'da Kenan Özer ve Musah Mohammed sakatlıklarından dolayı, Süleyman Özdamar da geçtiğimiz sezon Play-Off finalinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Erzurumspor FK'ya karşı görev alamayacak.



