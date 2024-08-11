Bodrum FK'nın tarihi günü

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü sezonun ilk maçında 12 Ağustos Pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.



Sezon öncesi ışıklandırma sistemi takılıp lig kriterlerine uygun hale getirilen Bodrum İlçe Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Süper Lig'de tarihinin ilk maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Bodrum ekibi, geçen sezon Play-Off'tan sarkan cezası nedeniyle mücadelede taraftarından yoksun olacak.



Henüz 9 yıl önceye kadar tek sezon hariç tarihi boyunca amatör liglerde yer alan, 2015'te 3'üncü Lig'e, 2017'de 2'nci Lig'e çıkan Bodrum ekibi, 2020'den itibaren şirketleşip yönetimini Başkan Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk'ün devralmasıyla peri masalını gerçeğe dönüştürmüştü. Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'un senelerce amatör liglerde yer alan takımı 2022'de 1'inci Lig'e, geçen sezon da Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmeyi başardı.



KADROSUNU KORUDU



Yıllardır Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki kadro istikrarıyla basamakları tek tek çıkan Bodrum, Süper Lig maratonu öncesi amatörden beri takımda yer alan Celal Dumanlı ve Erkan Değişmez'in yanı sıra geçen sezonki kadrosunu büyük oranda koruyup 8 transfer yaptı. Yeşil-beyazlılar transferde şimdiye kadar Gabriel Obekpa, Fredy Riberio, Zdravko Dimitrov, Christophe Herelle, Yusuf Sertkaya, Enes Öğrüce, Seçkin Batuhan Fırıncı, Murat Sipahioğlu'nu aldı. Bodrum FK'da Başkan Fikret Öztürk, Başkan Vekili Selahattin Polat, yönetim kurulu üyelerimiz Aşkın Demir, İsmail Erdoğan, Caner Tuna ve Yiğit Demir, düzenlenen kahvaltı organizasyonunda teknik ekip ve oyuncularla bir araya gelip lig öncesi moral aşıladı.





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