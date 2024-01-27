Bodrum FK'nın rakibi Gençlerbirliği

Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Bodrum FK, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrum FK'nın rakibi Gençlerbirliği
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27 Ocak 2024 16:33
1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Erzurumspor FK'ya 1-0 yenilip zirve mücadelesinde yara alan Bodrum Futbol Kulübü pazar günü önemli rakiplerinden Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Davut Dakul Çelik düdük çalacak.

Ev sahibi yeşil-beyazlılarda kart cezalısı Omar Imeri'nin yanı sıra sakatlıkları süren Cenk Şen, Ali Aytemur ve Pedro Brazao maçta forma giyemeyecek.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Son derece zorlu bir rakiple oynayacağız. Hazırlaklarımızı yaptık, kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

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