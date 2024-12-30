Bodrum FK'lı Samet'e Kocaelispor kancası

Süper Lig'de sezonun ilk devresini düşme hattında tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Samet Yalçın'a eski teknik patronu İsmet Taşdemir talip oldu.



Bodrum FK'dan ayrıldıktan sonra 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'un dümenine geçen Taşdemir'in Samet'i kadrosunda görmek istediği ve oyuncuya teklifin iletildiği ifade edildi.



Bodrum FK ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Samet'in henüz bir karar vermediği, kulüplerin ise yakın zamanda resmi görüşmelerde bulunacağı ileri sürüldü.



Yeşil-beyazlılarda 3.5 sezondur forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 11 maça çıktı. Samet, Bodrum'da İsmet Taşdemir yönetiminde TFF 2'nci Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.



